وزير الصحة السوداني: إضراب الأطباء غير أخلاقي

وقالت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم السبت إن عبد الرحيم وصف الإضراب بأنه "غير مهني وغير أخلاقي". وخلال تصريحات صحفية مقتضبة بشأن "الانسحاب الشامل لجميع نواب الاختصاصيين من المستشفيات"، تحدث الوزير المكلف عن اتفاق مع نواب الأخصائيين. وأوضح أن الاتفاق يتضمن مسارين، هما مسار الوظيفة الثابتة، ومسار الطبيب. واضاف الوزير أن الوظيفة الثابتة لها اشتراطات والتزامات حسب المجلس القومي للتدريب وهو قانون لا يستطيع الوزير إلغائه. وأوضح عبد الرحيم أن الوزارة وضعت نظام التعاقدات، موضحا أنه استثناء للنواب بمنحهم تعاقدات باستحقاق مالي على الرغم من تجميد مجلس الوزراء للتعاقدات. وفيما يتعلق بمسار الطبيب، قال الوزير المكلف إن به مشكلة ويحتاج إلى عمل، موضحا أنه سيرى النور قريبا.

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