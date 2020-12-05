شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 45 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3526 حالة.



وأضافت الوزارة - في بيان اليوم عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه جرى تسجيل 1091 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 102 ألف و991 حالة.