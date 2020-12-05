شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسجل 1622 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ135.5 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 135 ألفا و876 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1090 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13245 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وعلى صعيد متصل، أصدر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، قرارا بتمديد العمل بالتدابير والإجراءات الوقائية التي كان قد أصدرها قبل نحو أسبوع بهدف الحد من انتشار وباء كورونا، وذلك حتى 14 ديسمبر الجاري، ومن بينها استمرار منع التجول في الشوارع من الـ11 مساء وحتى الـ5 فجرا، وكذلك الاستمرار في إغلاق الحانات والملاهي والمراقص الليلية، ومنع إقامة الحفلات العامة والخاصة وكافة المناسبات الاجتماعية ومن بينها مراسم العزاء وحفلات الزفاف وجميع السهرات والتجمعات على اختلاف أنواعها، وتحديد ساعات العمل في المؤسسات العامة والخاصة والقطاعات والأنشطة التجارية.