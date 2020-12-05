شكرا لقرائتكم خبر عن موقع عراقى: طائرات تركية تقصف محيط قريتين في دهوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت طائرتان تركيتان، مساء اليوم السبت، قصفاً جوياً على محيط قريتين على سفح جبل كارة بناحية ديرالوك التابعة لقضاء آميدي (العمادية) في محافظة دهوك شمالى العراق.

وقال مدير ناحية ديرالوك، سامي برواري، لشبكة رووداو الإعلامية، إن القصف استهدف مواقع في قريتي كركاش وسبينداري.

وأضاف أن القصف أثار هلع الأهالي دون أن يوقع أي خسائر.

وفي السياق، أفاد شيروان سركلي من سكان قرية سركلي القريبة من موقع القصف لرووداو بأن طائرتين تركيتين نفذتا غارتين متتاليتين على محيط القريتين.

ومنذ منتصف يوينو الماضي، أطلقت تركيا عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كوردستان، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكوردستاني، وتسبب القتال بين الجانبين منذ ذلك الوقت بفقدان ستة مدنيين أرواحهم، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمنطقة.