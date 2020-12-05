شكرا لقرائتكم خبر عن 340 متطوعًا يخدمون زائري المسجد النبوي في اليوم العالمي للتطوع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أكثر من 340 متطوع في اليوم العالمي للتطوع من خلال خدمة زائري المسجد النبوي، حيث نشرت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر حسابها الرسمي على تويتر، صورا من تطوع العشرات في خدمة المصلين بالمسجد النبوي.

وغرد الحساب الرسمي لوكالة شؤون المسجد النبوي عبر تويتر :"في اليوم العالمي للتطوع .. المتطوعون يشاركون في تنظيم المصلين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في المسجد النبوي"، وفي تغريدة أخرى كتب :"أكثر من (٣٤٠) متطوع يشاركون في اليوم العالمي للتطوع في خدمة زائري المسجد النبوي".



متطوعات بالمسجد النبوي

وفي وقت سابق، تابع 29 موظفا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسهيل دخول المعتمرين والمصلين يوم الجمعة، ويؤدون دورهم من خلال توجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم، ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



متطوع يشاركون في اليوم العالمي للتطوع في خدمة زائري المسجد النبوي

وأوضح مدير إدارة الساحات أحمد العتيبي أن جهود إدارته تتضاعف خلال يوم الجمعة، عبر إرشاد التائهين، ومساعدة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على الحد من الافتراش، ومنع وضع الأمتعة داخل الساحات. وفق"عكاظ".

وأضاف العتيبي أن الإدارة تعمل على تسهيل وصول المصلين إلى داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد وتوسعاته بكل يسر وسهولة، ويتطلب هذه الأمر إخلاء الممرات، وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، وكذلك يتم توجيه المعتمرين إلى نقاط الفرز الخاصة بهم، وتمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخل سريع.



أحد المتطوعين مع مصلي بالمسجد النبوي



المسجد النبوي