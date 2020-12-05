شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السوداني: مجلس الشركاء تشكل بموافقة قوى الحرية والتغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان أن تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير.

وقال البرهان - في تصريح خاص لقناة (العربية) الاخبارية اليوم السبت، إن مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وإنه تشكل بالإجماع وفقاً للوثيقة الدستورية.

وتعهد رئيس المجلس السيادي بأن يعمل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني على حل الخلافات بين الشركاء، نافيا أن يكون "أداة للوصاية على أجهزة الدولة".

وأشار إلى أن "قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء".

كان مجلس الوزراء السوداني أعلن - أمس - عدم موافقته على تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بصورته الحالية، داعيا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد لبر الأمان.