وزير الخارجية السعودي: ننظر ببالغ التقدير لجهود الكويت

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ايلاف من الرياض: قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن السعودية تنظر "ببالغ التقدير" إلى جهود الكويت والمساع الأمريكية لتسوية الأزمة الخليجية، آملة أن "تُكلل بالنجاح".

وكتب وزير الخارجية السعودي، في حسابه عبر تويتر: "ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح أعلن في وقت سابق أن مباحثات "مُثمرة" قد جرت خلال الفترة الماضية لتسوية الأزمة.

وقال وزير خارجية الكويت، في بيان تليفزيوني مُقتضب، أن كافة الأطراف المشاركة في المباحثات أكدت حرصها "على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم".

كما شكر وزير خارجية الكويت صهر ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر على جهوده في خلال هذه المباحثات.

وفي يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وسط مساع لحل الأزمة.