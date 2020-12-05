وفاة مواطن كويتي خلال مشاركته في الانتخابات البرلمانية

جاء ذلك وفق ما أعلنه قائد الدوائر الأمنية وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي، في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن المتوفى مواطن ستيني سقط مغشيا عليه مقابل اللجنة الانتخابية في مدرسة علي بن أبي طالب في منطقة الشعب بمدينة حولي جنوب العاصمة الكويت، وتأكدت وفاته لدى نقله للكشف عليه وتلقي العلاج.

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وتوقع الزعبي أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات السنوات الماضية وتتخطى الـ 60%.

وقال إن عملية الاقتراع لم تشهد مشاكل تذكر باستثناء حالة الوفاة المذكورة في منطقة الشعب.

وانطلقت صباح اليوم انتخابات البرلمان الكويتي لاختيار 50 نائبا، في ظل إجراءات فرضتها وزارة الصحة على خلفية تفشي جائحة كورونا، من بينها إلزام الناخبين بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.

ويتنافس في الانتخابات أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من 30 امرأة في 5 دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي. وأعادت الحملات الانتخابية إنتاج قضايا قديمة متجددة مثل الصحة والتعليم وقضايا أخرى.