شكرا لقرائتكم خبر عن هطول الأمطار الغزيرة بالسعودية.. والدفاع المدنى يحذر: لا تكن الضحية القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدفاع المدنى السعودى، من مخاطر السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها المملكة العربية السعودية بين الحين والآخر، فى الوقت الذى هطلت فيه الأمطار فى العديد من المناطق بالمملكة، حيث نشر الدفاع المدنى عبر تويتر مقطع فيديو يوثق خطورة السيول ووقع عدد من الضحايا خلال هطول الأمطار الغزيرة، معلقا: "لا تكن أنت الضحية القادمة لمخاطر السيول".

كما نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن "أمن الطرق" تحذيرا لمستخدمي طريق "طريف-القريات"، مفاده إغلاق الطريق مؤقتاً في الاتجاهين، أمام حركة الشاحنات؛ بسبب الأمطار الغزيرة، حيث قال "أمن الطرق" اليوم :"يرجى من مستخدمي الطريق الآخرين أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ حفاظاً على سلامتهم".

وغرد الدفاع المدنى السعودى عبر تويتر فى وقت سابق من اليوم قائلا :"تنبيه متقدم من الأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة القصيم يشمل (عنيزة، عقلة الصقور، البدائع، بريدة، البكيرية، رياض الخبراء، الرس، عيون الجواء، الشماسية، المذنب ) حتى الساعة 8 مساءً".

كما نشر الدفاع المدنى السعودى، صورا من جهود رجال الدفاع المدنى فى المتابعة الميدانية المستمرة للحالة المطرية أثناء هطول الأمطار، بينما تداول العديد من رواد تويتر مقاطع فيديو قالوا إنها لهطول الأمطار فى بعض المناطق بالمملكة العربية السعودية.

السعوديه..



أمطار في السعودية



تعامل رجال الدفاع المدني مع الأمطار