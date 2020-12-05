شكرا لقرائتكم خبر عن اغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة الكويتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت مراكز الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2020 في الدوائر الخمس أبوابها الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، لاختيار أعضاء مجلس الأمة في فصله التشريعي الـ16.

وواصل عدد من الناخبين الادلاء بأصواتهم، رغم اغلاق مقار الاقتراع؛ وذلك لتواجدهم داخل الحرم الإنتخابي بمدارس الاقتراع.

ومن المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات مباشرة، ليتم بعدها إعلان النتائج النهائية وأسماء الفائزين.

وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم في الدوائر الخمس بمحافظات الكويت الست؛ حيث يتنافس على مقاعد البرلمان 326 مرشحا، فيما يحق ل567694 ناخبا التصويت بالانتخابات لاختيار 50 عضوا لتمثيلهم في البرلمان وفق نظام الصوت الواحد.