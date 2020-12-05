شكرا لقرائتكم خبر عن في الاتجاهين.. إغلاق طريق «طريف – القريات» بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، إغلاق طريق “طريف – القريات”، بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة حاليا.

وقالت أمن الطرق، في تغريدة عبر “تويتر”: “تنبيه لمستخدمي طريق طريف-القريات.. نود التنويه بأنه تم إغلاق الطريق مؤقتاً في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات بسبب الأمطار الغزيرة، يرجى من مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة حفاظاً على سلامتهم.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها.