وقال البرهان في تصريحات لقناة العربية إن: مجلس الشركاء الانتقالي ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة السودانية، موضحا أن قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء الانتقالي.
وأوضح البرهان أن مجلس الشركاء الانتقالي سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء.
وأكد رئيس مجلس السيادة أن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم بموافقة الجميع وأنه لم يعترض عليه أحد.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: مجلسا السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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