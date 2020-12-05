شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ثور هائج يهاجم المارة ويثير الهلع في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقوا من خلاله فرار ثور من صاحبه وانطلاقه في شوارع حي النسيم بالعاصمة الرياض.
وأظهر المقطع الثور الهائج ينطلق في أحد شوارع حي النسيم بالرياض، ثورًا هائجًا، حيث تسبب في إثارة حالة من الرعب والهلع بين المارة.
وتسبب الثور الهائج في إحداث بعض التلفيات في المركبات على الطريق، قبل أن يتمكن بعض الأشخاص من الإمساك به.
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