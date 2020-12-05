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وأشار الحلفي إلى أن "الحالة النفسية كلما كانت متدهورة ستؤثر على جهاز مناعة المريض وكذلك يؤدي الى تقليل الجهاز المناعي مما يتسبب باستفحال الفيروس". بحسب "السومرية نيوز".
يشار إلى أن الأوساط الرياضية في العراق فجعت بوفاة رياضيين بارزيين بعد الإصابة بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية ترجع وفاة رياضيين بارزين جراء كورونا إلى العامل النفسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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