إعداد مذكرات تفاهم تاريخية بين العراق وروسيا

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وأضاف الصحاف، أن مذكرات التفاهم جاهزة للتوقيع بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وأجرى وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين زيارة إلى روسيا، الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارتي النفط والتجارة ولجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي لافروف.
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