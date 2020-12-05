إعداد مذكرات تفاهم تاريخية بين العراق وروسيا

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وأكد الصحاف، أن زيارة وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين مؤخرا ً إلى موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، نتج عنها العديد من مذكرات التفاهم بين البلدين وعددها 14 مذكرة.

وأضاف الصحاف، أن مذكرات التفاهم جاهزة للتوقيع بين الجانبين في مختلف القطاعات.

وأجرى وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين زيارة إلى روسيا، الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارتي النفط والتجارة ولجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الروسي سيرغي لافروف.