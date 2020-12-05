الكويت... الداخلية تعيد تنظيم مقار انتخابات مجلس الأمة

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، بينما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تقدم بالاعتذار لجميع الناخبين الذين انتظروا خارج المدرسة بسبب الإقبال الكبير على الانتخابات.

ولفتت إلى قوله: "وزارة الداخلية تعمل على تسهيل الإجراءات وأرجو من الجميع الصبر حتى نهاية التصويت".

كما قام الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية بعدد من مراكز الاقتراع، وأكد أن الانتخابات تشهد ترتيبات وتجهيزات صحية تختلف عن الاعوام الـ 60 السابقة وذلك في ظل الأزمة الصحية واشتراطاتها والاجراءات المطلوب اتباعها.

ولفتت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى قول الصباح: "نرى الإقبال الكبير على الانتخابات ونرجو الالتزام بالاشتراطات الصحية أثناء الانتخاب والابتعاد عن مظاهر الاحتفال والتجمع بعد الإعلان عن النتائج".

وأضاف: "مكسبنا هو أن نظهر بلا خسائر من هذه الانتخابات ونحافظ على الصحة العامة في البلاد".

وانطلقت، صباح السبت، عملية التصويت بانتخابات مجلس الأمة الكويتي، لاختيار من سيشغل المقاعد الـ50 بالمجلس.

ويدلي الناخبون الكويتيون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس، في انتخابات ألقت جائحة كورونا بظلالها على قضايا حملات المرشحين بها، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا):

"أن الناخبين سيدلون بأصواتهم في الدوائر الانتخابية الخمس في البلاد، في ظل إجراءات احترازية مشددة بسبب حائجة كورونا".

ويتنافس في الانتخابات أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من 30 امرأة في 5 دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتي، وأعادت الحملات الانتخابية إنتاج قضايا قديمة متجددة مثل الصحة والتعليم وقضايا أخرى.