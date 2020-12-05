شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: تركيا تسعى لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان أنه فى الوقت الذى تشهده فيه ليبيا عملية سياسية جديدة بعد الاتفاق الليبى – الليبى، تعود قضية المرتزقة إلى الواجهة من جديد.

وذكر المرصد، فى بيان له، أن مصادر أفادت بتوقف عملية عودة مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة إلى سوريا منذ أكثر من 20 يومًا، بعد أن كانت آخر دفعة قد عادت من ليبيا إلى سوريا منتصف شهر نوفمبر الماضى.

وكشف المرصد عن نية تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام القادمة.

يذكر أن تعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضى الليبية حتى الآن، بلغ نحو 18 ألف مرتزق من الجنسية السورية من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 10750 إلى سوريا، بعد انتهاء عقوهم وأخذ مستحقاتهم المالية، فى حين بلغ تعداد الجهاديين الذين وصلوا إلى ليبيا، 10 آلاف بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية.

كما يذكر أن تعداد قتلى المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة فى ليبيا بلغ 496 قتيلًا.