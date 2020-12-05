الاتحاد الأوروبى يدين جريمة مقتل طفل فلسطينى من قبل الاحتلال الإسرائيلى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان ممثل الاتحاد الأوروبى سفن كون فون بورغسدورف، الجريمة التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق الطفل الشهيد على أبو عليا (13 عاما)، من قرية المغير شرق رام الله، أمس.

وطالب بورغسدورف - في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم /السبت/ - بفتح تحقيق سريع ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، مشيرا إلى أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي.



على أبو عليا

وتساءل بورغسدورف: "كم من طفل فلسطيني آخر سيتعرض للاستخدام المفرط للقوة المميتة من قبل القوات الإسرائيلية؟"، مقدما تعازيه لذوي الشهيد وعائلته.

ونعى رئيس الوزراء محمد اشتية الشهيد الطفل علي أيمن أبو عليا (13 عاما) من قرية المغير شرق رام الله، الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، ظهر الجمعة، وقال رئيس الوزراء عبر صفحته على فيسبوك: "المجد والخلود لروح الشهيد الطفل أبو عليا، نعزي أنفسنا وأبناء شعبنا وعائلة الشهيد، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وكان الطفل أبو عليا، استشهد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في منطقة البطن، خلال مواجهات اندلعت في المغير، وتم نقله على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله بحالة حرجة، وأدخل إلى غرفة العمليات، إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل، وأعلن لاحقا عن استشهاده.