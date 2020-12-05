شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى السعودية أقل من 200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير اليومى لمستجدات كورونا في المملكة أن الإصابات الجديدة المسجلة دون الـ 200 حالة لأول مرة منذ 8 أشهر، وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم عن تسجيل 190 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 358526 حالة.

وقالت الوزارة بحسب " واس" إنه تم تسجيل 324 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 348562 حالة ولله الحمد، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5954 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4010 والحالات الحرجة 603 حالات.