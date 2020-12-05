تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن اللقاحات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية الجمعة من أنّ تعميم اللقاحات لا يعني اختفاء وباء كوفيد-19.



وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك راين إنّ "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد"، موضحاً أنّها وحدها "لا يمكنها القيام بالعمل المطلوب".

وعادت وتيرة انتشار جائحة كوفيد-19 التي أصابت أكثر من 65 مليون شخص وأودت بحياة أكثر من 1,5 مليون، لتتسارع في العالم في حين باتت خطط التلقيح تتضح في دول عدة.

وأحصيت حتى اليوم مليون و704 آلاف و480 وفاة من أصل 65 مليونا و202 ألف و960 إصابة في العالم منذ الإعلان عن أولى الإصابات في الصين في ديسمبر الماضي، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الجمعة.