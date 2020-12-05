وبحسب وكالة "سانا"، قامت لجنة الهدم المركزية في محافظة ريف دمشق بالتنسيق مع المجلس البلدي في الصبورة بهدم وإزالة الطوابق المشيدة بشكل مخالف في عدد من مباني البلدة.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوما يوم الأربعاء الماضي أقال فيه محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرسوم الأسد بإقالة محافظ ريف دمشق... السلطات السورية تبدأ بهدم المخالفات... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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