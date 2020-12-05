شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار الليبى عبر الاتصال المرئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا انطلاق فعالية الاجتماع الرابع من الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسى الليبى عبر تقنية الاتصال المرئى بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز. وقال مدير مكتب إعلام البعثة الأممية فى ليبيا جان علم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الاجتماع لعرض النتائج النهائية لعملية التصويت على آليات اختيار السلطة التنفيذية ومناقشة سبل المضى قدمًا.

كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار الليبى عبر الاتصال المرئى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.