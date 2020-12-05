شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تنفى فرض إغلاق شامل بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة الفلسطينية، ما ورد في بيان مزور منسوب للوزيرة مي الكيلة حول فرض إغلاق شامل، مؤكدة أن ذلك عار تماما عن الصحة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية لملاحقة ناشري هذه المعلومات المضللة. وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الحكومة لم تصدر أي قرار بالإغلاق الشامل، داعية المواطنين إلى استقاء الأخبار المتعلقة بالوضع الوبائي وقرارات الحكومة من الأخبار الصادرة عن الجهات الرسمية، والصفحات الرسمية لرئاسة الوزراء، ووزارة الصحة.

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