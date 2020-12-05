شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية العراق يبحث مع نظيره السعودى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين مع الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجيَّة المملكة العربيَّة السعوديَّة، وجرى في اللقاء بحث سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والرياض. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، أشاد الجانبان بالتطوُّر المُتنامِي الذي شهدته في الفترة الماضية، وسُبُل تعميقها أكثر في ضوء توافر الإرادة القويّة والجادّة لدى كلا البلدين لتعزيز أطر التعاون بينهما.

وناقشا آفاق تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين بما يُساهِم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين. وتطرّقا إلى اجتماعات اللجنة التنسيقيّة العليا المُشترَكة، وانعكاساتها على الواقع الاقتصاديّ والاستثماريّ.

جاء هذا اللقاء على هامش الزيارة الرسميّة التي يُجريها وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين إلى مملكة البحرين؛ للمُشارَكة في مُؤتمَر حوار المنامة 2020/ قِمّة الأمن الإقليميّ (16) تحت بند (حلّ الصراع في الشرق الأوسط).

وفي ختام اللقاء وجّه الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة السعوديّ دعوة إلى الوزير العراقى لزيارة الرياض في إطار ترسيخ العلاقات الثنائيّة مع المملكة، وبحث سُبُل إيجاد فضاءات تعاون وتشارُك في مُختلِف المجالات.