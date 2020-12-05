شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى يتفقد اللجان المحددة لاقتراع مصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، ووكيل الوزارة الدكتور مصطفي رضا، ووكيل الخدمات العامة المهندس عبد العزيز الطشة، المدارس واللجان المحددة لاقتراع مصابي فيروس كورونا.وفق الراى الكويتية .

من جانب آخر، حث وزير الصحة الجميع على المشاركة في العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية والالتزام بها، وقال: «لنتعاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة الجميع، ومراعاة عدم التجمع بعد العملية الانتخابية».

وعلى صعيد متصل، أشاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي بالجهود التي يقوم بها أعضاء السلطة القضائية في الاشراف على العملية الانتخابية والعمل الاستثنائي في ظل جائحة كورونا.

وخلال جولة تفقدية قام بها برفقة وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي لعدد من اللجان الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة 2020، شكر لعفاسي جميع الجهات المعنية في تنظيم العملية الانتخابية وجهودهم الكبيرة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة.

وقد انطلقت صباح السبت عملية التصويت بانتخابات مجلس الأمة الكويتي، لاختيار من سيشغل المقاعد الـ50 بالمجلس، ويدلى الناخبون الكويتيون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس، في انتخابات ألقت جائحة كورونا بظلالها على قضايا حملات المرشحين بها، ويتنافس في الانتخابات أكثر من 300 مرشح، من بينهم أكثر من 30 امرأة في 5 دوائر انتخابية للوصول إلى المقاعد الخمسين للبرلمان الكويتى، وأعادت الحملات الانتخابية إنتاج قضايا قديمة متجددة مثل الصحة والتعليم وقضايا أخرى.

وشملت الإجراءات التى فرضتها وزارة الصحة على المقترعين بسبب الجائحة، ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان الانتخابية ومنع التجمعات داخل اللجان وخارجها، والحفاظ على التباعد البدني وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج، كما تم تخصيص خمسة مراكز اقتراع خاصة بالمصابين بفيروس كورونا، وكذلك من يخضعون لإجراءات الحجر الصحى فى الدوائر الخمس.