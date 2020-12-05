شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فلسطين بالأمم المتحدة تعد مذكرات لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن بعثة فلسطين بصدد تحضير مذكرات لمجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة لتوثيق وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق الشعب الفلسطينى، وآخرها محاولة إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بهذا الشأن، على قاعدة القانون الدولي والإنساني، وملاحقة المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم.

وحول التصويت على قرارات متعلقة بفلسطين خلال الفترة المقبلة، أوضح منصور أنها روتينية وسيتم اعتمادها بنفس الوتيرة السابقة لصالح فلسطين، مؤكدا انه بالرغم من الهجمة الشرسة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل على القضية الفلسطينية خلال العام الماضي، إلا أنها لم تغير شيئا من موقف المجتمع الدولي المساند لها، خاصة القضايا السياسية الاساسية الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا.