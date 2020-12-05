شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرین: اليوم العالمى للتطوع فرصة لاستذكار ما يقدمه أبناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرین ورئيس الوزراء، أن عطاء أبناء البحرين المتسم بالحب لوطنهم عبر محطاته المختلفة كان له إسهاماته في رفعة الوطن وازدهاره تحقيقا للأهداف التنموية المنشودة ورفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

وبحسب صحيفة البلاد البحرينية، أشار إلى أنه وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر فإنها فرصة لاستذكار ما يقدمه كافة أبناء الوطن من عمل تطوعي هدفه رفع اسم البحرين عالياً دائماً.

وأشاد ولي عهد البحرين رئيس الوزراء بالجهود الوطنية الكبيرة التي قام بها كافة المتطوعون في مختلف مواقع التصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) والذين لبّوا نداء الوطن، منوهاً بالاعداد الكبيرة التي بادرت بالتسجيل للتطوع ضمن الجهود الوطنية للتصدي للفيروس.

وقال إن لكل مواطن ومقيم تطوّع من أجل البحرين ومن أجل الإنسانية ثمار لن تنساها الذاكرة الوطنية؛ فبعطائهم تواصل المملكة التصدي لفيروس كورونا وفق ما هو مخطط له للتعامل مع هذه الجائحة، مشيراً إلى أن هذا العطاء مقدر وهو محل فخر لدى الجميع، مقدماً سموه لهم في اليوم العالمي للتطوع الشكر والتقدير على إسهاماتهم التي تمثل أسمى معاني الروح الأصيلة الجامعة للمجتمع البحريني.