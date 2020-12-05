شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبعث رسالة شكر لخادم الحرمين بعد الاتفاق النھائى لحل الخلاف الخلیجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح برسالة شكر وتقدیر لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ملك المملكة العربیة السعودیة الشقیقة تقديرا لما بذلته المملكة العربیة السعودیة الشقیقة فى سبیل تحقیق الإنجاز التاریخى بالوصول إلى الاتفاق النھائى لحل الخلاف الخلیجى، بحسب وكالة أنباء الكويت. وھذا نصھا: "خادم الحرمین الشریفین الأخ العزیز الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظھ الله ملك المملكة العربیة السعودیة الشقیقة السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ یطیب لي أخي العزیز خادم الحرمین الشریفین الإعراب عن خالص تمنیاتي لكم بدوام الصحة وموفور العافیة. كما أود أن أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر على ما بذلته المملكة العربیة السعودیة الشقیقة بقیادتكم الرشیدة وحنكتكم المعھودة في سبیل تحقیق الإنجاز التاریخي بالوصول إلى الاتفاق النھائي لحل الخلاف الخلیجي مستذكرا بھذا الصدد الجھود الخیرة والبناءة لسمو أمیر البلاد الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح طیب الله ثراه مؤكدا أن تمثیل المملكة العربیة السعودیة الشقیقة للأشقاء في دولة الامارات العربیة المتحدة ومملكة البحرین وجمھوریة مصر العربیة إنما یعكس المكانة المرموقة لھا ودورھا الرائد في سبیل السعي لدعم أمن واستقرار المنطقة وحرصھا على التكاتف ووحدة الصف في ظل الظروف الدقیقة التي یعیشھا العالم والمنطقة. إن ما تم التوصل إلیه بین الأشقاء یعد إنجازا سیعید لكیاننا الخلیجي وعملنا العربي المشترك وحدتھ وتماسكھ في مواجھة التحدیات التي تعصف بالعالم أجمع وبما یمكننا من العمل معا في سبیل تحقیق آمال وتطلعات شعوبنا المشروعة بالأمن والاستقرار والازدھار والرفاه. مع خالص تمنیاتنا للمملكة العربیة السعودیة الشقیقة وشعبھا الكریم بدوام التقدم والازدھار في ظل قیادتكم الحكیمة.

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