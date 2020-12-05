شكرا لقرائتكم خبر عن الحوكمة العالمية فى أعقاب الجائحة والصراعات على طاولة مؤتمر حوار المنامة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش القمة الأمنية الإقليمية السادسة عشر «حوار المنامة 2020» المنعقدة حاليا بمملكة البحرين والتي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «دبل أي دبل اس»، بالتعاون مع الخارجية البحرينية، في أولى جلساتها اليوم السبت، موضوع «الحوكمة العالمية في أعقاب جائحة كوفيد-19»، ويتحدث فيها كل من وزير الشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزيرة الشؤون الخارجية بكوريا الجنوبية كانج كيونغ واها، ووزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميجيل بيرجر.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، فيما تناقش الجلسة الثانية موضوع «أمن الشرق الأوسط في السياق العالمي»، يتحدث فيها كل من وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني سعيد بدر بن حمود البوسعيدي، ووزير الدفاع في الهند هاجرت سنج ساجان.

فيما يقدّم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتير ماروير خطابًا يتحدث فيه عن الأجندة العالمية للعمل الإنساني، والتفاعل بين النزعات والحوكمة، وقانون النزاعات المسلحة والفقر، وجائحة كوفيد-19. فيما يختتم اليوم السبت جلساته عبر جلسة تعقد عصر اليوم تحت عنوان «تسوية الصراعات في الشرق الأوسط»، يتحدث فيها وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء في جمهورية العراق فؤاد حسين، والمستشار لشؤون الأمن الداخلي في أفغانستان حمدالله محب.

وكانت القمة الأمنية الإقليمية السادسة عشر «حوار المنامة 2020» قد انطلقت بمشاركة نحو 20 دولة عبر وفود اقتصر حضورها إلى موقع القمة على كبار الشخصيات، فيما شاركت بقية الوفود عبر المنصّة الافتراضية.