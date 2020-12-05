روسيا تقبض على عالم فيزياء سرب معلومات سرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت وكالات أنباء أن السلطات في موسكو ألقت القبض على عالم فيزياء، للاشتباه بتسريبه معلومات سرية خاصة بقطاع الطيران الروسي إلى الخارج.



وأصدرت إحدى محاكم موسكو أمرا باحتجاز أناتولي جوبانوف، الذي يعمل في المعهد المركزي للهيدرو أيرو ديناميكا لمدة شهرين إلى حين محاكمته.

وقالت وكالات الأنباء الروسية إن محاميه امتنع عن التعليق على القضية، وفق ما ذكرت رويترز، كما رفضت المحكمة التعليق على الموضوع.

وقد يُسجن جوبانوف لمدة تصل إلى 20 عاما إذا أدين بتهمة خيانة الدولة، على الرغم من أن تفاصيل الاتهامات لن تعلن على الأرجح نظرا لسرية قضايا الخيانة عادة.

وحكمت روسيا بالسجن 13 عاما على رجل حاول نقل أسرار عسكرية إلى الولايات المتحدة في الشهر الماضي. وفي أكتوبر احتجزت جنديا وشقيقه لاتهامهما بتسريب أسرار دولة إلى إستونيا.