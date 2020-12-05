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سلطنة عمان تكشف احتمال قيام واشنطن بوضع "أنصار الله" على قائمة الإرهاب

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وبحسب "رويترز"، أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم السبت أن:

© AP Photo / Amr Nabil

أكبر دبلوماسي أمريكي لشؤون الشرق الأوسط ناقش مع بلاده إمكانية تصنيف واشنطن جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية كجماعة إرهابية.

جاء ذلك أمام قمة البحرين ردا على سؤال حول ما إذا كان دافيد شنكر قد أثار هذا التصنيف خلال زيارة إلى مسقط.

وأضاف الوزير العماني "لا أعتقد أن هناك حلًا يقوم على تصنيف أو حصار لاعب رئيسي واحد في ذلك الصراع وعدم جلبهم إلى طاولة المفاوضات".

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