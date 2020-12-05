وزير خارجية السعودية: إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل

وقال الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة"، إن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل"، مؤكدا أن الأولوية بالنسبة للمملكة تكمن في دفع الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة لطاولة الحوار، مضيفا أن "هذا هو السبيل الوحيد لإحلال سلام مستدام في المنطقة".

وكان وزير الخارجية السعودي قال مؤخرا، في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين، إن "الرياض تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل بشرط ضمان حقوق الفلسطينيين".

يذكر أن إسرائيل وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين، برعاية أمريكية، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي، كما أعلنت عن اتفاق سلام مع السودان في الـ23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.