شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: سنكون الأسرع فى التعافى من كورونا عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون أسرع دولة في التعافي من كورونا عالمياً، حيث أثبتت مؤسسات الدولة قدرتها على التأقلم في الظروف التي أوجدها انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال بن راشد في سلسلة تغريدات في حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستختتم 2020 بحدث عالمي وسنبدأ 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى. 2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله".