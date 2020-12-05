شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 1422 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 15 حالة وفاة، حسبما أعلنت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس الجمعة، تسجيل 1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و و17 حالة، وقالت إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية، منذ أمس وحتى اليوم، إغلاقا شاملا في الضفة الغربية، وإغلاقا جزئيا من الأحد إلى الخميس يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار الفيروس.