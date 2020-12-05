وزير الخارجية : الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون

قال وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، إن الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة دول مجلس التعاون، وبالنسبة لقطر هناك تقدم، ونأمل في خلاصة نهائية مرضية لجميع الأطراف.
وأضاف في تصريحات له اليوم: نحن نسعى ونتقدم لحل الأزمة الخليجية، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً، وملتزمون بتعزيز قوة مجلس التعاون وآلياته.
وتابع: الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة السبيل الوحيد للتطبيع مع إسرائيل.
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