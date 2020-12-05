أشياء إذا اعتدت نسيانها قد تكون على أعتاب الزهايمر.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت دراسة حديثة أنه في حال نسيانك القيام بأمور محددة وبشكل متكرر، فقد تكون على أعتاب الإصابة بمرض الزهايمر.



وقالت الدراسة إنه لو كنت تنسى بشكل متكرر دفع فواتيرك وسداد المديونية المتعلقة ببطاقات ائتمانك، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على الإصابة بالزهايمر.

ووجدت الدراسة التي نُشرت بتاريخ 30 نوفمبر 2020 في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية (جاما)، أن أنماط عدم تسديد مدفوعات بطاقات الائتمان والقروض يمكن أن تشير إلى الخرف ومرض الزهايمر.

ووفقا لما جاء في الدراسة، فإن "مرض الزهايمر والخرف المرتبط به يتصلان بأحداث مالية عكسية تبدأ قبل سنوات من التشخيص السريري".

ودرس معدو الدراسة الحديثة بيانات الائتمان وتاريخ السداد لـ81 ألف مريض في برنامج "ميدي كير" على مدى 20 عاما تقريبا، ووجدوا أن المصابين بمرض الزهايمر والخرف كانوا أكثر عرضة للتخلف عن الدفع في وقت مبكر يصل إلى 6 سنوات، وذلك قبل حصولهم على تشخيص رسمي بالإصابة، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ويقول الباحثون إن فقدان سداد المدفوعات لم يكن مرتبطا بأي حالة طبية أخرى، وهو حالة فريدة بالنسبة للخرف.

وتوضح الدكتورة لورين هيرش نيكولاس في بيان أن "الخرف كان الحالة الطبية الوحيدة التي لاحظنا فيها أعراضا مالية متسقة، وخاصة الفترة الطويلة من تدهور النتائج قبل التشخيص السريري".

وبحسب الدراسة، فقد أدى عدم سداد المديونيات إلى الحصول على درجات ائتمانية عالية المخاطر في العديد من المرضى قبل عامين ونصف من التشخيص، لذا إذا كنت أو أحد أفراد أسرتك تعانون من تلك المشكلة تحديدا، فقد ترغب في الاتصال بالطبيب.