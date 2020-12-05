البنتاجون: ترامب قرر إعادة تموضع قواتنا خارج الصومال

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإعادة تموضع غالبية القوات الأمريكية من الصومال بحلول أوائل عام 2021، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - "إن الرئيس الأمريكي قرر إعادة تموضع غالبية الأفراد والأصول العسكرية خارج الصومال بحلول أوائل عام 2021".

وأضاف البيان، أنه قد تتم إعادة نشر جزء من القوات خارج شرق إفريقيا، مشيرة إلى أن بقية القوات ستُنقل من الصومال إلى الدول المجاورة، بهدف السماح (بإجراء) عمليات عبر الحدود من قبل الولايات المتحدة والقوات الشريكة، لإبقاء الضغط على المنظمات المتطرفة العنيفة، وشدد البيان، على أن الولايات المتحدة لا تنسحب أو تتخلى عن إفريقيا، مضيفا "سنُواصل إضعاف المنظمات المتطرفة العنيفة التي يُحتمل أن تهدد أراضينا" .. متعهّدا بالحفاظ على القدرة على شن عمليات موجهة لمكافحة الإرهاب في الصومال.



وكان ترامب قد سرع أيضا انسحاب قواته من أفغانستان والعراق بهدف الوفاء بوعده بـ"إنهاء الحروب التي لا نهاية لها".