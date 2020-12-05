العراق تعلن انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق" فى محافظة البصرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد عمليات البصرة بالعراق اللواء الركن أكرم صدام مدنف، اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق" لحصر السلاح في يد الدولة والقبض على الإرهابيين في المحافظة، وقال مدنف - في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن القوات الأمنية والعسكرية شرعت في مناطق شمال وجنوب وغرب محافظة البصرة، وذلك حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في حصر السلاح بيد الدولة والحد من النزاعات العشائرية ومطاردة المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض". وأضاف أن جميع القطاعات العاملة ضمن قاطع المسؤولية شاركت في واجب اليوم ومن الساعات الأولى لانطلاق المرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق للمحور الجنوبي في محافظة البصرة ضمن مسؤولية قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة"، وأشار إلى أن النتائج الأولية تؤكد اعتقال 12 مطلوبا حسب مذكرات إلقاء القبض، موضحا أن محور قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة قام بتفتيش عدد من الأحياء في قضاء أبي الخصيب وقضاء الزبير.

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