عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقوى وأكثر كفاءة.. سامسونج تزود Galaxy S21 بمعالج Snapdragon 888

السبت 5 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة ”كوالكوم“ الأمريكية النقاب عن معالج Snapdragon 888 قبل أيام قليلة، ولم تكن شركة ”سامسونج“ في قائمة الشركات التي تخطط لاستخدام مجموعة الشرائح الجديدة، لذا أشارت التقارير التقنية إلى احتمال إطلاق Galaxy S21 بمعالج Exynos 2100.



ويبدو أن الأمر كان خاطئًا، حيث كشفت البيانات الجديدة أن سامسونج ستزود هاتفها Galaxy S21 بمعالج Snapdragon.

وأشارت قاعدة بيانات Geekbench إلى أن هاتف Galaxy S21 يستخدم مجموعة شرائح ”Lahaina“، وهو الاسم الرمزي المستخدم في معالج Qualcomm’s Snapdragon 888.

وتتميز رقائق Snapdragon 888 بأن تصنيعها باستخدام عملية 5 نانومتر، وهي نفس التقنية المستخدمة في معالجات Apple A14 Bionic و Huawei Kirin 9000.

وتشير ”كوالكوم“ إلى أن هذه المعالجات أقوى بنسبة 25 % وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 25 % من سابقتها، كما تتضمن وحدة معالجة الرسوميات Adreno 660 التي تعد أسرع بنسبة 35 % وتملك كفاءة طاقة محسنة بنسبة 20 %، مقارنة بوحدة معالجة الرسومات Snapdragon 865.

وعن المواصفات المتوقعة للهاتف، فمن المرجح أن يأتي Galaxy S21 بشاشة Super AMOLED Infinity-O مقاس 6.2 بوصة وقارئ بصمات الأصابع في الشاشة.

ومن الممكن أن يحتوي الهاتف على معالج Exynos 2100 SoC في بعض الأسواق، بينما يصدر في الأسواق الأخرى بمعالج Snapdragon 888.

وأشارت التقارير إلى أن الهاتف الذكي المتطور القادم سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت / 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت / 256 جيجا بايت.

ويمتلك الهاتف إعداد كاميرا ثلاثي، إحداها بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة بـ 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، وتدعم جميع الكاميرات خاصية تسجيل الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

يشار إلى أن الهاتف يحتوي على بطارية بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، وشحن سريع، وشحن لاسلكي سريع، وشحن لاسلكي عكسي.