شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحري بريطاني: هجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة رويترز أن عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح السبت إن لديها علما بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن.

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