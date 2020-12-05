عذراً شُركائنا في الوطن

منذ تأسس هذا الوطن المعطاء وهو يحتضن أبناءه المواطنين والمقيمين على حد سواء ولم تعطي دولة ما أعطته السعودية للوافدين إليها من إخواننا العرب أو المسلمين أو المعاهدين ممن جاءوا إليها بعقود عمل نظامية أو حتى من مخالفي أنظمة العمل والإقامة من حرية في الإقامة وحفظ للحقوق ولعل موقفها الإنساني في جائحة كورونا لأحد الشواهد فقط والقائمة تطول ونحن نعتبر النظاميين منهم شركائنا في الوطن ومساهمين معنا في نهضته.

نحن جزء من هذا العالم الذي أصبح قريةً واحدةً وأصبح الانفتاح والتعايش مع هذا الوضع العولمي ضرورة لذا قامت حكومتنا الرشيدة حفظها الله بالعديد من الإصلاحات الداخلية والخارجية تحقيقاً لرؤيتنا الوطنية ٢٠٣٠ م ومن أجل توفير سبل الرفاهية والأمان لكل من يعيش على ثرى وطن العطاء.

للأسف الشديد فهم بعض شركائنا هذه الإصلاحات ( خاصة فيما يتعلق بالحرية الشخصية) فهماً خاطئاً لأننا ولله الحمد في قبلة الإسلام والمسلمين يحكمنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم كما أن لنا عاداتنا وتقاليدنا العربية التي نفخر بها ولا نسمح لأحد بانتهاكها، ولم يعوا أيضا ما وضعته الدولة أيدها الله من قوانين تنظيمية (قانون الذوق العام) التي يجب عليهم احترامها وتطبيقها في حين أن ما نشاهده في مجتمعنا اليوم في مختلف المرافق العامة والخاصة ( المستشفيات، الشواطي،الحدائق، المتنزهات ، المجمعات التجارية، المقاهي والمهرجانات وغيرها ) من تجاوزات منهم لهو تعدي على حريات الآخرين وعدم تطبيق لأنظمة البلد.

ختاماً لا ننكر وجود تجاوزات ٍمن بعض أبناءنا وبناتنا لتلكم الآداب والتي يجب أن تطبق بحقهم الأنظمة كحال اي مخالف لها كائن من كان في عصر الحزم والعزم ولأننا مقبلون على مرحلةٍ جديدة ٍ لا تتنافى مع وجوب محافظتنا على هويتنا الوطنية بالتمسك بتراثنا العربي الأصيل الذي نفتخر به كحال مختلف اقطار العالم التي تفتخر بعاداتها وتقاليدها بل إننا نحترمها عند الإقامة في بلدانهم ونعاقب عند مخالفتها !! فكذلك نحن لدينا تراث عريق نفخر به بل إن بلادنا تزخر بهذا التراث العريق الجذاب بأصالته وتنوعه من منطقة إلى أخرى ولكنه يجمعنا في بوتقةٍ وطنيةٍ واحدة هي السعودية العظمى لذا نقول لكم عذرا شركائنا في الوطن عليكم باحترام أنظمة البلد ومراعاة عاداته وتقاليده العربية ونأمل من الأجهزة المنوط بها تطبيق قوانين الذوق العام أن تتواجد لنشر الوعي للمواطن والمقيم وتطبيق العقوبات في حق المخالفين منهم لاسيما في مرحلة البناء التي نعيشها اليوم.

#أكسجينيات : عندما يرتبط الماء( H2O ) بذرة أُكسجين أخرى تتغير صفاته تماما ويتكون البيروكسيد (H2O2) المطهر والغير صالح للشرب ، كذلك الحال لا يقبل أي مجتمع أي عادة لا تتوافق مع خصائصه وتقاليده.

بقلم / مفرح بن مانع الغامدي

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