عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن تفاصيل وأسعار Oppo Reno 5 5G و Reno 5 Pro 5G

السبت 5 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة ”أوبو“ وموقع China Telecom عن المواصفات الرئيسية التفصيلية لجهاز Oppo Reno 5 5G و Reno 5 Pro 5G.



وأظهرت الصور أن الهاتفين لديهما شاشة منحنية، إلا أن إصدار Pro لديه شاشة أكبر بحجم 6.55 بوصة، بينما يمتلك الإصدار العادي شاشة مقاس 6.43 بوصة.

ويمتلك كلا الهاتفين شاشة OLED بدقة 1080 × 2400 بكسل مع ثقوب للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويأتي طراز Vanilla Reno 5 بمعالج Snapdragon 765G، بينما يعمل طراز Pro بمعالج Dimensity 1000+.

الأسعار

وبالنسبة للسعر، فإن إصدار Reno 5 5G 8 جيجابايت / 128 جيجابايت سيباع بسعر 500 دولار، فيما يباع إصدار 12 جيجابايت / 256 جيجابايت بسعر 570 دولارًا أمريكيا، ويملك Reno 5 Pro 5G نفس خيارات الذاكرة و سيباع بسعر 600 دولار و 660 دولارًا على التوالي.

وعن الكاميرات، يمتلك الهاتفان كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، واثنين من الكاميرات الإضافية بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل.

وسيتم إطلاق الهاتفين بنظام تشغيل Android 11 مع بطاريات تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع Oppos 65W، ومن المقرر إطلاق الهاتفين رسميًا في 10 ديسمبر.