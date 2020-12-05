عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور.. 3 أرقام قياسية وراء احتفاء برج خليفة بصندوق تحيا مصر

السبت 5 ديسمبر 2020

الخليج 365

احتفى برج خليفة في دبي بصندوق "تحيا مصر" بعد تحقيقه 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.



وتمت إضاءة برج خليفة بشعار صندوق "تحيا مصر" وكذلك العلم المصري، مشفوعا بشعار الحملة الجديدة للصندوق "نتشارك من أجل الإنسانية".

وسجل صندوق "تحيا مصر" رقما قياسيا جديدا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أقل من أسبوع على تسجيله رقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاث أرقام عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم، حيث ضمت أكثر من 480 شاحنة، محطما الرقم القياسي المسجل منذ عام 2004 باسم هولندا بنحو 416 شاحنة.

وجاء هذا الرقم القياسي ليضاف إلى رقمين آخرين مسجلين باسم صندوق "تحيا مصر"، وهما: أكبر قافلة تبرع بالدواجن في العالم، وأكبر قافلة تبرع بصناديق المواد الغذائية.