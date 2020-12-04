شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم حفظ ونقل اللقاح المضاد لـ”كورونا”؟.. استشاري يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري الأمراض المعدية، نزار باهبري، عن الاستعدادات اللازمة لوصول لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المملكة.

وأكد في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” أن اللقاح سيصل في حافظات مبردة تصل درجات الحرارة فيها إلى 80 تحت الصفر، لافتاً إلى أهمية تقنية الثلج الجاف في نقل اللقاح.

وأشار إلى أهمية الاحتفاظ باللقاح عند هذه الدرجة من البرودة خلال كافة مراحل نقله، وذلك من أجل الاحتفاظ بفعاليته كاملة حتى الوصول لمن سيُحقن به.

وأبان أن اللقاحات تُعتمد بواسطة لجنة وطنية تضم 20 طبيبًا، وسيكون لهم الكلمة الفاصلة من الناحية العلمية في إعطائها للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أنهم حريصون على التأكد من فعالية اللقاحات قبل إقرارها.