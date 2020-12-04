شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو»: عودة الأعمال بشكلٍ طبيعي وكامل في محطة توزيع المشتقات البترولية بـ«جازان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أوضحت أرامكو السعودية أنه إلحاقا للبيان الصحفي الصادر يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني 1442هـ (2 ديسمبر 2020م) بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، فقد نجحت فرق الصيانة التابعة للشركة، فجر اليوم، في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.

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