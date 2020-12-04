وسجل صندوق "تحيا مصر" 3 أرقام قياسية بموسوعة "غينيس" العالمية، بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم.
وبتلك المناسبة، تزين برج خليفة في إمارة دبي الخليجية بشعار صندوق "تحيا مصر".
وأطلق صندوق "تحيا مصر" قافلة تضم 2000 طن دواجن، وأكبر قافلة مواد غذائية قوامها 300 ألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة إلى أكبر قافلة شاحنات مساعدات في العالم، ليصبح صندوق "تحيا مصر" حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بالموسوعة.
وكان صندوق "تحيا مصر" دشن في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني قافلة إنسانية تهدف إلى توفير المواد الغذائية والملابس الشتوية والأغطية لمليون أسرة خلال فصل الشتاء.
وشارك في القافلة الإنسانية المئات من المتطوعين من الشباب لتوزيع القافلة على الأسر المستحقة في القرى الأكثر فقرا في مصر.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
كما حصل الصندوق على اللقب لإطلاقه أكبر حملة للتبرع بالدجاج في العالم.
ومن جانبه، أثنى رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي على صندوق "تحيا مصر" لإطلاقه أكبر قافلة مساعدات إنسانية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته خلال احتفال صندوق "تحيا مصر" الذي أقيم تحت عنوان "فلنشارك ... للغد"، الذي أطلقه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن مؤسسات الدولة وكذلك المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص تتعاون للوصول إلى التنمية المستدامة المطلوبة.
وأضاف مدبولي أن برامج الصندوق ومشروعاته تخدم المصريين في مجالات مختلفة منها الصحة والتنمية العمرانية والتمكين الاقتصادي والتعليم والتدريب ومواجهة الأزمات.
كانت هذه تفاصيل خبر احتفال إماراتي بإنجاز مصري غير مسبوق... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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