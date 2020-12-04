شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت: مساعى لمعالجة ملفات الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتوازى مع استقبال وزارة الداخلية الكويتية لمخالفي قانون الإقامة، بهدف تعديل أوضاعهم، وفق المُهلة الجديدة التي مُنحت لهم منذ بداية شهر ديسمبر الجاري وحتى نهايته، تحركت الهيئة العامة للقوى العاملة لحل مشكلة وجود آلاف «بلاغات التغيب» التي تمنع المخالفين من دفع الغرامات وتسوية أوضاعهم- وفق"الراى "الكويتية.

وأكد مصدر مسؤول في «الهيئة»، وفق الصحيفة الكويتية، أنها حريصة على أداء دورها الكامل وإجراءاتها في متابعة الشكاوى العمالية ومنها «بلاغات التغيب» المقدمة، وذلك بهدف حماية حقوق العاملين في القطاع الأهلي، مع حرصها على أدائهم لالتزاماتهم تجاه أصحاب العمل في إطار القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعلاقة العمالية.