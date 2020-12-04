شكرا لقرائتكم خبر عن بيان فرنسى إيطالى: على الأطراف الليبية دعم الحوار ومنع التدخل الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد بيان فرنسى إيطالى، على الأطراف الليبية دعم الحوار ومنع التدخل الخارجى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشار البيان إلى أن التعاون مع تركيا مرتبط بتغيير مواقفها.

كان وزيرا خارجية مصر وألمانيا يرفضان التدخلات الخارجية في ليبيا. وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية ألمانيا "هايكو ماس"، حيث تناول الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك للدولتيّن، فضلاً عن موضوعات تتعلق بالتعاون الثنائى.