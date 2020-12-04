الثانية بعد بريطانيا... دولة عربية تجيز استخدام لقاح "فايزر"

ووافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، على الاستخدام الطارئ للقاح، لإتاحته أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

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وجاء ذلك بناء على دراسة قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة، وعلى ضوء المعلومات التي وفرتها شركة "فايزر" حول النتائج التي رصدتها للقاح من حيث السلامة والفاعلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وقالت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، إنه

تم عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين.

يتم ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لتطبيق العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية في مملكة البحرين، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم، بالإضافة إلى المراقبة والإبلاغ عن الأحداث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفعالية والتصنيع.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" تكون البحرين قد أقرت ثاني استخدام طارئ بعد لقاح شركة "سينوفارم". من جهتها قالت ليندسي ديتشي، رئيس مجموعة "فايزر" الخليج إن ترخيص الاستخدام الطارئ اليوم في مملكة البحرين يمثل لحظة تاريخية أخرى في المعركة ضد فيروس كورونا.