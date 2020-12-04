السعودية: إيران تغلق باب الحوار

وأضاف الوزير في

كلمة وزير الخارجية السعودي في منتدى حوار المتوسط #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 4, 2020

أن بلاده تأمل من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مواصلة التصدي لسلوك إيران ودورها الخبيث في المنطقة وتمويلها للإرهاب، على حد قوله.

وأشار إلى أن بلاده تؤيد الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، لكن طهران هي من تغلق باب الحوار، نافيا أي ربط بين اتفاقات السلام مع إسرائيل وسلوك الأخيرة ضد إيران.

وجدد وزير الخارجية موقف بلاده من رفض عمليات الاغتيال قائلا إنها "ليست من سياستنا" في إشارة إلى اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زاده.